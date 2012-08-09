〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌,船运活动非常低迷

路透8月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四进一步回落,因船运活动非常清淡,这已是连续第23日下滑.

波罗的海乾散货运价指数下跌22个点或2.71%,至790点.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑1%至1,192点.

海岬型船舶日均获利下降143美元,至4,067美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌17个点,或2.02%,至823点.日均获利下跌137美元至6,561美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下降至7,762美元;超灵便型船舶日均获利下降至9,472美元.

船只供给增加的速度一直以来要超过大宗商品对货运的需求,普遍预期未来数月该因素仍会打压干散货运价.(完)