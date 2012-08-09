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债券 | 2012年 8月 10日 星期五 07:10 BJT

〔货币市场〕8月8日止当周美国流通中商票规模缩减

路透纽约8月9日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四称,截至8月8日当周,经季节调整后国内流通中的商业票据减少208亿美元,至1.014万亿(兆)美元,表明企业对这一信贷市场的利用下降.

未经季节调整的流通中商票减少42亿美元,至1.002万亿美元.

尽管调整季节性因素通常可以减缓波动,但分析师认为,计入季节性调整的金融危机期间周期性表现,实际上使经季节调整的数据比未经调整的更加动荡.

一般抵押品回购利率周三收于12到15个基点,尾盘时抵押品被市场消化.

但1,000亿美元国库券结算,推动一般抵押品回购利率周四小涨.

汤森路透旗下IFR市场分析师Roseanne Briggen称:"该利率料将保持上升态势,直到下周中段时间.

联邦基金利率报0.15%.

海外方面,银行间拆放款利率周四触及历史低点,此前欧洲央行助燃下月降息的预期.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从0.366%小降至0.360%.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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