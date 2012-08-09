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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 06:57 BJT

《日本重要政经日程》--8月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月9日(四)

2350 - 7月国内企业物价指数(CGPI)

8月10日(五)

---- - 财务大臣安住淳在内阁会议后举行新闻发布会

0130 - 增强流动性的债券标售

0430 - 工业生产6月修正值

0500 - 气象厅发布厄尔尼诺的月度最新报告

0500 - 由联合国核能监管机构国际原子能总署(IAEA)派出的小组就对位于宫城县日本东北电力(9506.T)女川核电站的访问举行新闻发布会,女川核电站是距离去年地震中心最近的核电站.

0600 - Seiko Epson Corp(6724.T)公布4-6月财报

0600 - 第一生命保险(8750.T)公布4-6月财报

0600 - 手表制造商西铁城(Citizen)(7762.T)公布4-6月财报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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