〔纽约期市〕ICE期棉下滑,等候美国农业部报告

路透纽约8月9日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周四小跌.市场热切期待的美国农业部(USDA)作物报告将于周五公布,市场参与者预计今年库存又要创纪录高位,即便对全球第二、第三大生产国--印度和美国作物受损的忧虑升温.

盘中在5月中旬以来首度突破77美分后,投资者尾盘锁定获利,推动价格接近收平盘.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2结算价报每磅75.95美分,较周三小跌0.05美分.

8月1日开始的2012/13作物季还存在变数,交易商在猜测中国是否会释出2,700万大包战略储备中的一部分.

中国政府可能会拍出其中一部分,准备应付这一作物年度的采购需求.目前这些战略储备占到2011/12年度期末库存的将近一半.

无论最终举动如何,或许都会对全球贸易流动起到决定性影响,尤其是如果印度作物受到旱灾打击的话.

乾旱天气持续更久的可能性周四上升,此前美国天气机构谨慎表示,导致印度上次乾旱的厄尔尼诺现象几乎肯定会在未来两个月出现,并将持续到2013年.

印度当局也已经发布旱情预警,为三年来首次.

价格自月初已跳涨10%,市场对美国农业部周五报告中期末库存降幅的预估,可能大于实际情况.

路透进行的非正式调查显示,分析师、交易商和学者预计,2012/13作物年度全球期末库存为6,900万包,这仍是1960年有纪录以来的最高水平.

而USDA自己的预估是7,240万包.(完)