〔纽约期市〕ICE期棉下滑,等候美国农业部报告

香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
路透纽约8月9日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周四小跌.市场热切期待的美国农业部(USDA)作物报告将于周五公布,市场参与者预计今年库存又要创纪录高位,即便对全球第二、第三大生产国--印度和美国作物受损的忧虑升温.
盘中在5月中旬以来首度突破77美分后,投资者尾盘锁定获利,推动价格接近收平盘.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2结算价报每磅75.95美分,较周三小跌0.05美分.
8月1日开始的2012/13作物季还存在变数,交易商在猜测中国是否会释出2,700万大包战略储备中的一部分.
中国政府可能会拍出其中一部分,准备应付这一作物年度的采购需求.目前这些战略储备占到2011/12年度期末库存的将近一半.
无论最终举动如何,或许都会对全球贸易流动起到决定性影响,尤其是如果印度作物受到旱灾打击的话.
乾旱天气持续更久的可能性周四上升,此前美国天气机构谨慎表示,导致印度上次乾旱的厄尔尼诺现象几乎肯定会在未来两个月出现,并将持续到2013年.
印度当局也已经发布旱情预警,为三年来首次.
价格自月初已跳涨10%,市场对美国农业部周五报告中期末库存降幅的预估,可能大于实际情况.
路透进行的非正式调查显示,分析师、交易商和学者预计,2012/13作物年度全球期末库存为6,900万包,这仍是1960年有纪录以来的最高水平.
而USDA自己的预估是7,240万包.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息