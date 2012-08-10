俄总理梅德韦杰夫暗示中国或威胁俄对远东控制力

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月9日电---俄罗斯总理梅德韦杰夫周四含蓄地对中国在远东地区不断增加的影响力发出警告，称保护该地区不受“邻国过度扩张”的影响至关重要。
此前，俄罗斯国防部第一副部长苏霍鲁科夫(Alexander Sukhorukov)曾表示，俄罗斯将把两艘“北风之神”核潜艇部署至太平洋舰队。
梅德韦杰夫还表示：“不让包括由外国公民组成的飞地等负面现象出现很重要。”这也是迄今他就此问题态度最为强烈的一次。
梅德韦杰夫的评论体现了俄罗斯政府的疑虑，即中国移民的不断涌入或最终威胁到俄罗斯对西伯利亚和远东的控制。
中俄之间的外交和贸易关系十分密切，并在联合国安理会合力反对制裁叙利亚总统阿萨德政府。但中国在俄罗斯远东地区影响力的不断增加一直是两国关系紧张的一个源头，这里街头路标常是中俄双语。
梅德韦杰夫在一场政府会议上提到了这一敏感话题。
“没多少人生活在那里，但保护我们远东领土不受邻国过度扩张的任务仍然存在，”他说。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保