俄总理梅德韦杰夫暗示中国或威胁俄对远东控制力

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月9日电---俄罗斯总理梅德韦杰夫周四含蓄地对中国在远东地区不断增加的影响力发出警告，称保护该地区不受“邻国过度扩张”的影响至关重要。

此前，俄罗斯国防部第一副部长苏霍鲁科夫(Alexander Sukhorukov)曾表示，俄罗斯将把两艘“北风之神”核潜艇部署至太平洋舰队。

梅德韦杰夫还表示：“不让包括由外国公民组成的飞地等负面现象出现很重要。”这也是迄今他就此问题态度最为强烈的一次。

梅德韦杰夫的评论体现了俄罗斯政府的疑虑，即中国移民的不断涌入或最终威胁到俄罗斯对西伯利亚和远东的控制。

中俄之间的外交和贸易关系十分密切，并在联合国安理会合力反对制裁叙利亚总统阿萨德政府。但中国在俄罗斯远东地区影响力的不断增加一直是两国关系紧张的一个源头，这里街头路标常是中俄双语。

梅德韦杰夫在一场政府会议上提到了这一敏感话题。

“没多少人生活在那里，但保护我们远东领土不受邻国过度扩张的任务仍然存在，”他说。（完）