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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 07:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月9日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.51 +2.89 +5.82 3022256

搜狐 (SOHU.O) 40.13 +0.59 +1.49 624733

网易 (NTES.O) 54.18 -0.60 -1.10 557747

百度 (BIDU.O) 130.94 -0.33 -0.25 2533319

亚信科技 ASIA.O 11.44 +0.04 +0.35 128933

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.33 +0.24 +1.70 1441967

联电 (UMC.N) 2.20 -0.02 -0.90 620857

日月光 (ASX.N) 4.13 +0.00 +0.00 158677

矽品精密 (SPIL.O) 5.50 -0.15 -2.65 892399

和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 -0.08 -7.34 819801

友达 (AUO.N) 2.93 +0.06 +2.09 148976

中华电信 (CHT.N) 30.01 +0.16 +0.54 88107

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.44 +0.46 +1.12 978523

香港

中国移动 (CHL.N) 58.00 +0.68 +1.19 153805

中国联通 (CHU.N) 15.95 +0.23 +1.46 231943

中国电信 (CHA.N) 54.17 -0.09 -0.17 14964

中芯国际 (SMI.N) 1.94 +0.12 +6.59 36770

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.09 +0.04 +0.99 969

(完)

--整理 吴云凌

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