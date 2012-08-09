《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.51 +2.89 +5.82 3022256
搜狐 (SOHU.O) 40.13 +0.59 +1.49 624733
网易 (NTES.O) 54.18 -0.60 -1.10 557747
百度 (BIDU.O) 130.94 -0.33 -0.25 2533319
亚信科技 ASIA.O 11.44 +0.04 +0.35 128933
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.33 +0.24 +1.70 1441967
联电 (UMC.N) 2.20 -0.02 -0.90 620857
日月光 (ASX.N) 4.13 +0.00 +0.00 158677
矽品精密 (SPIL.O) 5.50 -0.15 -2.65 892399
和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 -0.08 -7.34 819801
友达 (AUO.N) 2.93 +0.06 +2.09 148976
中华电信 (CHT.N) 30.01 +0.16 +0.54 88107
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.44 +0.46 +1.12 978523
香港
中国移动 (CHL.N) 58.00 +0.68 +1.19 153805
中国联通 (CHU.N) 15.95 +0.23 +1.46 231943
中国电信 (CHA.N) 54.17 -0.09 -0.17 14964
中芯国际 (SMI.N) 1.94 +0.12 +6.59 36770
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.09 +0.04 +0.99 969
(完)
--整理 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。