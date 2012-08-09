〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆连跌第二天,在近期上涨后获利了结(更新版)

(新增文末报价表格)

* 欧元兑美元从一个月高位进一步下跌

* 预期欧洲央行将采取行动限制欧元的跌幅

* 瑞典克朗兑欧元攀升至12年高位

路透纽约8月9日电---欧元兑美元周四连跌第二天,因交易商在欧元近期上涨后获利了结,但寄望欧洲央行将采取行动,缓和债务沉重的西班牙和意大利面临的压力,令欧元跌幅受限.

自上月欧元兑美元触及逾两年低位以来,欧元在过去一周持续反弹,此前欧洲央行总裁德拉吉称央行将竭尽所能扞卫欧元,且可能买入公债扶助拉低受困国家的借贷成本.

但近几天欧元的升势失去动能,此前欧元在升穿1.2400美元附近的阻力位后未能站稳,此为55天移动均线的切入位,促使交易商销定获利.

"欧元空头越战越勇,因空头回补升势未能进一步推进,"法国兴业汇市策略师Kit

Juckes说.

欧洲央行为行动设下先决条件,包括受困国家首先寻求欧元区救助基金的扶助,这损及汇市交易商对欧元升势的信心.交易商说,欧洲央行为干预债市设定先决条件,增加了决策者行动前,西班牙和意大利债务危机恶化的风险.

欧元兑美元EUR=跌0.5%,报1.2299美元,远低于周一触及的一个月高位1.2443美元,根据路透数据,欧元盘中触及一周低点1.2265美元,在跌穿1.2290美元触动止损卖盘后扩大跌幅.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.3%,报96.64日圆.美元兑日圆JPY=升0.2%,报78.58日圆.

但欧洲央行管理委员会成员诺亚周四表示,欧洲央行决心要压低债券市场上成员国过高的风险溢价,而且应该很快就作好行动准备.他还称,希腊退出欧元区并非我们会设想的情况.[ID:nSB1717698]

法国巴黎银行表示,预期中的欧洲央行政策举措会降低欧元区主权债风险溢价.该行已在1.2320美元进入作多欧元,目标1.2800,止损位在1.2115美元.

摩根士丹利表示,尽管对欧元长线仍持看空观点,但预计欧元会出现一波"可以操作的修正走势",带动其升至1.27美元,甚至有机会触及1.30美元.

"欧洲央行拉低公债收益率差的动力非常大,因收益率差高涨阻碍了欧元区货币机制."摩根士丹利驻伦敦汇市策略部门全球主管Hans Redeker表示.

欧元周四延续由德国经济数据疲弱引发的跌势.欧洲央行(ECB)周四在月报中称,欧元区经济前景存在下档风险,金融市场的紧张局面及其对实体经济的潜在冲击是主要担忧所在.[ID:nSB1717322]

欧元兑北欧货币也走势艰困,因一些投资人对欧债危机和欧元区经济成长前景迟滞感到不安,寻求更安全和更高质的替代品.

欧元兑瑞典克朗EURSEK=D4挫至12年低点约8.2250,兑挪威克郎EURNOK=D4逼近九年半低点.

瑞典财长Anders Borg周四表示,瑞典经济面对欧债危机表现的比预期的要好,政府可能上调经济成长预估.

受助于油价上涨,挪威经济表现的也不错,令挪威克郎得益.

Rabobank高级汇市策略师Jane Foley表示,寻求欧元区资产替代品的各央行储备多元化资金流会继续有助于北欧的货币.

显示中国7月通胀年率降至30个月低点的数据一度支撑澳元.该数据显示中国央行在6月和7月降息后还有刺激经济的政策空间.

澳元兑美元AUD=升至1.0612美元后回落至1.0576美元,当日升0.1%,澳元也从意外强劲的就业数据中寻获支撑.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2305 1.2364 -0.48 -4.94 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.55 78.40 +0.19 +2.09 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 96.67 96.96 -0.30 -2.90 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9757 0.9713 +0.45 +4.06 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5637 1.5653 -0.10 +0.66 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9907 0.9940 -0.33 -2.81 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0577 1.0566 +0.10 +3.44 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2010 1.2011 -0.01 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7866 0.7895 -0.37 -5.56 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8115 0.8140 -0.31 +4.25 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9148 5.8758 +0.66 -1.03 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.2785 7.2669 +0.16 -5.94 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6885 6.6843 +0.06 -2.89 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.2228 8.2646 -0.51 -7.75 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红

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