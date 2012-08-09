〔金砖国家〕8月9日股汇市收盘纵览

路透8月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月9日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.89%,报979.28点.

中国股市:连续第五个交易日收升,并再创近三周最高收位.日间公布创出新低的7月通胀数据,及逊于预期的工业等经济数据,令推出更多宽松政策的市场预期再度升温,市场人气渐旺,酿酒、医药及地产类股领涨大盘.沪综指.SSEC收报2,174.102点,涨13.112点或0.61%,为7月19日所创2,184.841点以来最高收位.上海A股成交额增至651亿元人民币.[.SSCN]

香港股市:收涨至三个月最高,之前中国公布的官方数据显示,7月工业同比增速续跌至逾三年新低,提升北京可能采取行动支持增长的希望.恒生指数.HSI收高1%,至20,269.5点,为5月9日以来最高.恒生国企指数.HSCE亦收升1%,至9,962.2.[.HKCN]

中国汇市:中国人民币兑美元CNY=CFXS收盘涨幅收窄,但仍为7月5日来的逾一个月新高,早盘因国际市场继续看空美元,客盘出现较大结汇,但午后美元买盘逢低入市.人民币兑美元收盘报6.3590,上日报收于6.3615.[CNY/CN][ID:nSB1717566]

========================================================================================

印度股市:走低,此前工业产出数据意外下滑加剧对经济增长的忧虑,移动运营商Bharti Airtel续跌,收于2006年底以来最低收位,因季度业绩欠佳.指标BSE指数.BSESN跌0.23%,收于17,560.87点.[.BO][ID:nL4E8J95XK]

印度汇市:印度卢比升高,跟随亚洲新兴市场货币及其他风险资产升势,但国内工业生产数据意外下滑限制了卢比升幅.印度卢比兑美元INR=D2收在55.27/28,上日收盘位为55.42/43.[INR/][ID:nL4E8J95F7]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,447.090点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌0.11%至779.42点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.36%至31.6698;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.04%,报39.0125.

========================================================================================

巴西股市:拉美股市下跌,因投资者在近期升势将股价推至三个月高位后暂歇.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌0.26%至58,797.13点.[ID:nL2E8J9HIZ]

巴西汇市:巴西雷亚尔获提振,因此前中国疲弱的工业数据引发进一步刺激措施出台的憧憬.分析师预计雷亚尔或很快测试巴西央行扞卫每美元2雷亚尔水位的决心,该水位被投资者视作雷亚尔的非正式限价.2100GMT,雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.36%,至2.0145.[ID:nL2E8J9EM3]

========================================================================================

南非金融市场周四因公共假期休市.8月10日(周五)将恢复交易.(完)