《美国上市公司业绩公布日程表》--8月10日-8月17日

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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汤森路透8月9日电---以下为标准普尔500企业中将于8月10日-8月17日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8/10 12:00 Q4 2012 Harman International Industries (HAR) 0.65 5 0.34
8/10 BMO Q2 2012 J C Penney Co Inc (JCP) -0.25 13 0.13
8/13 Q4 2012 Sysco Corp (SYY) 0.54 12 0.57
8/14 Q4 2012 雅诗兰黛(The Estée Lauder Co) (EL) 0.16 17 0.13
8/14 BMO Q2 2012 家得宝(The Home Depot) (HD) 0.97 26 0.86
8/14 AMC Q4 2012 JDSU JDSU.O 0.12 12 0.23
8/14 BMO Q2 2013 The TJX Co (TJX) 0.55 25 0.45
8/15 AMC Q3 2012 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.83 17 0.77
8/15 AMC Q3 2012 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.22 17 0.35
8/15 BMO Q2 2012 Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 0.17 28 0.35
8/15 AMC Q4 2012 思科(Cisco Systems) (CSCO.O) 0.46 38 0.40
8/15 Q3 2012 Deere & Company (DE) 2.31 18 1.69
8/15 20:30 Q2 2012 Limited Brands LTD 0.48 21 0.48
8/15 AMC Q1 2013 NetApp Inc (NTAP.O) 0.38 32 0.55
8/15 BMO Q2 2012 Staples, Inc. (SPLS.O) 0.22 18 0.22
8/15 BMO Q2 2012 Target Corp. (TGT) 1.01 22 1.03
8/16 Q2 2012 Dollar Tree Stores (DLTR.O) 0.42 24 0.39
8/16 BMO Q2 2012 Gamestop Corp. (GME) 0.15 18 0.22
8/16 AMC Q2 2012 Gap Inc. (GPS) 0.48 25 0.35
8/16 BMO Q4 2012 Perrigo Company PRGO.O 1.26 14 1.02
8/16 BMO Q2 2012 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 0.81 25 0.64
8/16 BMO Q2 2012 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -0.93 3 -1.27
8/16 BMO Q2 2013 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.17 25 1.09
8/17 BMO Q1 2013 The J. M. Smucker Company (SJM) 0.99 14 1.12
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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