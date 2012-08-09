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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 07:44 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月10日-8月17日

汤森路透8月9日电---以下为标准普尔500企业中将于8月10日-8月17日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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8/10 12:00 Q4 2012 Harman International Industries (HAR) 0.65 5 0.34

8/10 BMO Q2 2012 J C Penney Co Inc (JCP) -0.25 13 0.13

8/13 Q4 2012 Sysco Corp (SYY) 0.54 12 0.57

8/14 Q4 2012 雅诗兰黛(The Estée Lauder Co) (EL) 0.16 17 0.13

8/14 BMO Q2 2012 家得宝(The Home Depot) (HD) 0.97 26 0.86

8/14 AMC Q4 2012 JDSU JDSU.O 0.12 12 0.23

8/14 BMO Q2 2013 The TJX Co (TJX) 0.55 25 0.45

8/15 AMC Q3 2012 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.83 17 0.77

8/15 AMC Q3 2012 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.22 17 0.35

8/15 BMO Q2 2012 Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 0.17 28 0.35

8/15 AMC Q4 2012 思科(Cisco Systems) (CSCO.O) 0.46 38 0.40

8/15 Q3 2012 Deere & Company (DE) 2.31 18 1.69

8/15 20:30 Q2 2012 Limited Brands LTD 0.48 21 0.48

8/15 AMC Q1 2013 NetApp Inc (NTAP.O) 0.38 32 0.55

8/15 BMO Q2 2012 Staples, Inc. (SPLS.O) 0.22 18 0.22

8/15 BMO Q2 2012 Target Corp. (TGT) 1.01 22 1.03

8/16 Q2 2012 Dollar Tree Stores (DLTR.O) 0.42 24 0.39

8/16 BMO Q2 2012 Gamestop Corp. (GME) 0.15 18 0.22

8/16 AMC Q2 2012 Gap Inc. (GPS) 0.48 25 0.35

8/16 BMO Q4 2012 Perrigo Company PRGO.O 1.26 14 1.02

8/16 BMO Q2 2012 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 0.81 25 0.64

8/16 BMO Q2 2012 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -0.93 3 -1.27

8/16 BMO Q2 2013 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.17 25 1.09

8/17 BMO Q1 2013 The J. M. Smucker Company (SJM) 0.99 14 1.12

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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