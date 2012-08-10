〔中国金融〕房地产信托引发区域性、系统性风险可能不大--银监会官员

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京8月10日电---市场普遍预期2012年始,信托业迎来了房地产集合类信托的偿付高峰,银监会非银部主任柯卡生表示,今明两年,虽然个别公司的个别房地产信托项目存在风险隐患,但引发区域性、系统性风险的可能性不大.
周四在由平安信托举办的论坛上,柯卡生称,截至今年6月底,房地产信托业务余额6,953亿元人民币,占全行业受托资产总规模的12.81%,占比已明显减少.
"今明两年,集合类房地产信托需兑付的金额,在扣除次级受益人部分后,需要兑付给优先受益人(普通投资者)的分别为710.02亿元和1,842.52亿元."柯卡生称.
此前中金公司研究报告统计,2012年预计房地产信托到期规模2,234亿元,总还款额约2,500亿元;2013年预计到期规模2,816亿元,总还款额约3,100亿元.
柯卡生表示,房地产信托不太可能引发系统性风险原因还有:此类信托项目实行单独建账,单独核算,项目之间相互独立,风险不会彼此传递,而理性投资者数量增多,清算压力有所缓解,银监会对房地产信托业务风险防范采取了比较严格的监管措施.
据统计,资产在300万元以上的高端投资者认购金额占上述自然人投资者认购总规模的78.4%,这批投资者均具有较高的风险意识和承受能力.
信托业协会发布数据显示,截止今年二季度末,房地产信托余额为6,751.49亿元,较年初减少了130.82亿元,占比由年初的14.83%下降到12.81%,下降2.02个百分点.今年上半年累计新增投向房地产集合信托项目规模为638.26亿元,若加上单一信托项目,总计新增1,212.7亿元.
"当前及今后一段时期,我们的目标是:守住不发生系统性、区域性风险底线,努力防范和化解单体机构和单体业务风险. "柯卡生并称.
此外,在资产管理市场方面,信托目前将面临来自券商、保险、基金等机构的挑战,柯卡生认为,信托在资产管理领域仍拥有先发优势,当前市场竞争格局的新变化并未动摇信托公司继续稳健发展的基础,而是提供新的合作与发展机遇.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 林高丽
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保