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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 08:20 BJT

〔日本经济〕7月CGPI同比降幅2.1%为两年半来最大--央行

路透东京8月10日电---日本央行周五称,日本7月国内企业物价指数(CGPI)同比降幅2.1%为两年半来最大,与2010年1月降幅一致.(完)

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