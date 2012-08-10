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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 08:16 BJT

〔表格〕新加坡称第二季经季节调整GDP环比年率修正后为下滑0.7%

路透新加坡8月10日电---新加坡贸工部周五公布的数据显示:

* 第二季GDP经季节调整后环比年率为下降0.7%,路透调查预估为成长0.6%.

* 第二季GDP较上年同期增长2.0%,路透调查预估为增长2.3%.

实质GDP变动(%)

2012 2012 2011 2011 2011

第二季* 第一季** 第四季 第三季 第二季

环比年率 -0.7 9.5 -2.5 2.0 -3.0

(经季节调整)

较上年同期 2.0 1.5 3.6 6.0 1.2

* 为修正值

** 第一季数据亦为修正值 (完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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