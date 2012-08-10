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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:05 BJT

《中国报摘》--金融时报8月10日

* 头版头条:

--最近两个月中国经济呈现缓中趋稳,但尚未形成稳定回升态势.中国银行国际金融研究所高级分析师周景彤认为,未来经济增速不太可能长期保持两位数以上,这是趋势性问题而非周期性问题,中国需要立足结构调整,尽快转变经济发展方式.

* 其他:

--评论员文章称,要深化改革提振信心,资本市场大有可为.下半年应继续完善资本市场基础性制度建设,最主要的是要坚定不移地深化发行和退市制度改革.

--国家发改委负责人称,未来将从三方面为民企境外投资项目提供支持:在宏观调控、制定行业和产业政策等方面给予优先考虑,提供税收减免优惠和信贷支持,在信息交流和领事保护等方面提供便利和协助.

--长沙市和国家开发银行[CHDB.UL]签署备忘录,国开行未来五年将为长沙提供540多亿元人民币的开发性金融支持.而截至今年6月底,国开行在长沙地区投放贷款超过1,000亿元,直接投向长沙市政府重点投资项目的贷款达到350亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 乔艳红; 审校 曾祥进

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