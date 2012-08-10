《中国报摘》--金融时报8月10日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
* 头版头条:
--最近两个月中国经济呈现缓中趋稳,但尚未形成稳定回升态势.中国银行国际金融研究所高级分析师周景彤认为,未来经济增速不太可能长期保持两位数以上,这是趋势性问题而非周期性问题,中国需要立足结构调整,尽快转变经济发展方式.
* 其他:
--评论员文章称,要深化改革提振信心,资本市场大有可为.下半年应继续完善资本市场基础性制度建设,最主要的是要坚定不移地深化发行和退市制度改革.
--国家发改委负责人称,未来将从三方面为民企境外投资项目提供支持:在宏观调控、制定行业和产业政策等方面给予优先考虑,提供税收减免优惠和信贷支持,在信息交流和领事保护等方面提供便利和协助.
--长沙市和国家开发银行[CHDB.UL]签署备忘录,国开行未来五年将为长沙提供540多亿元人民币的开发性金融支持.而截至今年6月底,国开行在长沙地区投放贷款超过1,000亿元,直接投向长沙市政府重点投资项目的贷款达到350亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 乔艳红; 审校 曾祥进
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保