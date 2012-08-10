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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:11 BJT

〔中股业绩〕贵州茅台上半年净利同比增43%,拟出资4.08亿元成立财务公司

路透北京8月10日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周四公布半年报,上半年实现净利润69.95亿元人民币,同比增42.56%.公司并拟出资4.08亿元与其他三家企业共同成立财务公司.

2012年1-6月 2011年1-6月 同比增减(%)

营业收入(亿元) 132.64 98.25 35.00

净利润(亿元) 69.95 49.07 42.56

基本每股收益(元) 6.74 4.73 42.56

贵州茅台同日发布的公告并显示,拟出资人民币4.08亿元与控股股东--中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司、贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司共同投资设立贵州茅台集团财务有限公司.

该财务公司成立后,贵州茅台持股比例达51%,为控股股东.(完)

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--发稿 康熙泽; 审校

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