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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 08:29 BJT

〔日本热股〕奥林巴斯股价挫跌,因股东权益比率下降且业绩疲软

路透东京8月10日电---受会计丑闻重创的奥林巴斯(7733.T)的股价周五盘初下跌5.5%至1,355日圆,因该公司截至6月的股东权益比率从3月的4.6%下降至2.2%,并且宣布季度营业利润大降59.6%.(完)

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