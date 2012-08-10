《全球重要经济事件一览表》--8月10日-8月17日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月10日(五)
东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报(0500).
悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0130).
巴黎--国际能源署公布8月石油市场月报(0600).
华盛顿--大西洋理事会与彼得森国际经济研究所高级研究员Arvind Subramanian和大西洋理事会南亚中心主任那瓦兹(Shuja Nawaz)就"印度经济:不寻常的历史与不确定的未来"主题召开研讨会.
8月13日(一)
东京--日本央行公布7月11-12日货币政策会议的会议纪录(2350).
8月14日(二)
暂无重要经济事件.
8月15日(三)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参与2012年Deeper Insights Series Forum的小组讨论(1745).
伦敦--英国央行公布8月1-2日货币政策委员会(MPC)会议记录.
8月16日(四)
北达科他州迈诺特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).
8月17日(五)
北达科他州威利斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在威利斯顿商会举行的一次活动上就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保