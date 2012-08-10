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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:16 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月10日-8月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月10日(五)

东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报(0500).

悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0130).

巴黎--国际能源署公布8月石油市场月报(0600).

华盛顿--大西洋理事会与彼得森国际经济研究所高级研究员Arvind Subramanian和大西洋理事会南亚中心主任那瓦兹(Shuja Nawaz)就"印度经济:不寻常的历史与不确定的未来"主题召开研讨会.

8月13日(一)

东京--日本央行公布7月11-12日货币政策会议的会议纪录(2350).

8月14日(二)

暂无重要经济事件.

8月15日(三)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参与2012年Deeper Insights Series Forum的小组讨论(1745).

伦敦--英国央行公布8月1-2日货币政策委员会(MPC)会议记录.

8月16日(四)

北达科他州迈诺特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).

8月17日(五)

北达科他州威利斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在威利斯顿商会举行的一次活动上就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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