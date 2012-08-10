〔中国金融〕泉州成为国家级金融改革试验区的方案已上报--报载

路透北京8月10日电---中国证券报周五报导,福建泉州金融综合改革试验区的方案已经上报,如果顺利获批,泉州将会成为第三个国家级的金融综合改革试验区.

中国此前已批准浙江省温州市金融综合改革试验区、广东省珠江三角洲金融改革创新综合试验区.

福建省人民政府5月出台《关于金融服务实体经济发展十一条措施的通知》,支持泉州金改先行先试,推动泉州国家金融服务实体经济综合改革试验区建设.支持泉州市在国家批准设立国家金融服务实体经济综合改革试验区之前自行先行先试.

通知称,推动在福建设立机构的金融机构全部在泉州设立分支机构,引导已在泉州设立机构的金融机构扩大在县域的网点覆盖面;推动外资银行在泉州设立营业性机构或代表处;支持泉州开展"区域集优债务融资模式"试点.

扩大泉州债券融资规模,发展各类股权投资基金;试点开展民间融资登记管理制度,适时出台民间融资管理办法,服务泉州民营企业二次创业.

报导援引分析人士指出,泉州是民间金融高度发达的地区,预计未来综合试验区的建立,将对加强泉州与台湾和港澳地区的金融合作起到重要推动作用.

此外,福建省政府还提出2012年力争从省外引进2家外资银行、1家股份制银行在闽设立分行,新增各类银行网点230家、自助银行840家.

推动有条件的农商行设立异地支行和发起组建村镇银行,"十二五"期间各(市)至少组建1家村镇银行,支持开业一年以上的村镇银行向小微企业数量多、金融服务不充分的乡镇和行政村增设分支机构.(完)