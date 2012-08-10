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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 08:17 BJT

〔韩国股市〕开盘几乎持平,四日连涨后失去动力

路透首尔8月10日电---韩国股市周五开盘几乎持平,四日连涨后稍作喘息.投资者希望主要央行将出台新一轮刺激措施提振经济成长,曾带动股市上扬.

0002GMT,综合股价指数.KS11下跌0.02%至1,940.20点.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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