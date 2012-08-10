〔中国新债〕太平洋保险近期料发行至多75亿元10年期次级债--IFR

路透8月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，以市值计中国第三大保险公司，沪港同时上市的中国太平洋保险(601601.SS)(2601.HK)，正积极准备发行其总额不超过75亿元人民币（11.8亿美元）次级债务。接近交易人士透露，是次次级债期限10年附第五年末发行人赎回权。

目前该交易还在等待保监会最后发行批文，不过上述消息人士表示料将于本周末或下周初发行。中信证券(600030.SS)担任该期次级债独家簿记管理人和主承销商，发行人及债项评级分别为AAA和AA+。

近期可做参考的交易是中国人寿(601628.SS)(2628.HK)于6月27日发行的总额280亿元10年期次级债，发行票面利率4.70%。(完)

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