〔中国新债〕太平洋保险近期料发行至多75亿元10年期次级债--IFR

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透8月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，以市值计中国第三大保险公司，沪港同时上市的中国太平洋保险(601601.SS)(2601.HK)，正积极准备发行其总额不超过75亿元人民币（11.8亿美元）次级债务。接近交易人士透露，是次次级债期限10年附第五年末发行人赎回权。
目前该交易还在等待保监会最后发行批文，不过上述消息人士表示料将于本周末或下周初发行。中信证券(600030.SS)担任该期次级债独家簿记管理人和主承销商，发行人及债项评级分别为AAA和AA+。
近期可做参考的交易是中国人寿(601628.SS)(2628.HK)于6月27日发行的总额280亿元10年期次级债，发行票面利率4.70%。(完)
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--整理 林高丽; 审校 曾祥进
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保