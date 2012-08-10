《中国报摘》--中国证券报8月10日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
* 头版头条:
--据悉,中国福建省泉州市已上报金融综合改革试验区方案.若获批,该市将成为继浙江省温州市和广东省珠江三角洲金融改革创新综合试验区之后第三个国家级的金融综合改革试验区.
* 其他:
--深交所总经理宋丽萍表示,该所将充分吸收各方建议,对自愿退市的纯B股公司重新上市给予适当的政策安排.
--中证报社评文章称,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,创30个月以来新低.通胀回落为调控政策留下更大回旋余地,但中长期通胀压力并未消除.既要稳增长,还要防止通胀卷土重来,货币政策调控将更趋谨慎.
--银监会非银部主任柯卡生表示,虽然个别公司的房地产信托业务项目存在风险隐患,但引发区域性、系统性风险的可能性不大.
--兴业银行(601166.SS)上半年实现净利润171亿元人民币,同比增长近四成;华夏银行(600015.SS)上半年实现净利润60.75亿元,同比增长42.36.
--贵州茅台(600519.SS)上半年实现净利润69.96亿元,比上年同期增长42.50%.
--智能手机公司--小米公司宣布收购MSNLite团队.该团队将重点从事米聊PC客户端的研发工作,收购金额未知.
--1-7月中国铁路固定资产投资为2,257.14亿元,同比下降30%.其中基本建设投资1,884.44亿元,同比下降33.5%.(完)
--整理 李宏薇; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保