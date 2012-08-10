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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:20 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月10日

* 头版头条:

--据悉,中国福建省泉州市已上报金融综合改革试验区方案.若获批,该市将成为继浙江省温州市和广东省珠江三角洲金融改革创新综合试验区之后第三个国家级的金融综合改革试验区.

* 其他:

--深交所总经理宋丽萍表示,该所将充分吸收各方建议,对自愿退市的纯B股公司重新上市给予适当的政策安排.

--中证报社评文章称,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,创30个月以来新低.通胀回落为调控政策留下更大回旋余地,但中长期通胀压力并未消除.既要稳增长,还要防止通胀卷土重来,货币政策调控将更趋谨慎.

--银监会非银部主任柯卡生表示,虽然个别公司的房地产信托业务项目存在风险隐患,但引发区域性、系统性风险的可能性不大.

--兴业银行(601166.SS)上半年实现净利润171亿元人民币,同比增长近四成;华夏银行(600015.SS)上半年实现净利润60.75亿元,同比增长42.36.

--贵州茅台(600519.SS)上半年实现净利润69.96亿元,比上年同期增长42.50%.

--智能手机公司--小米公司宣布收购MSNLite团队.该团队将重点从事米聊PC客户端的研发工作,收购金额未知.

--1-7月中国铁路固定资产投资为2,257.14亿元,同比下降30%.其中基本建设投资1,884.44亿元,同比下降33.5%.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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