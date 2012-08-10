〔伦敦奥运〕重奖等候中国奥运金牌得主

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦8月9日电---中国的领导们不只是会在口头上对带回奥运会金牌的运动员们予以嘉奖。实实在在的奖金也将砸向这些为国争光的奥运金牌选手。

在2008年北京奥运会时，中国中央政府为每位获得金牌的奥运选手提供一笔35万元（合5.49万美元）的奖励，比2004雅典奥运会多出了15万人民币。对于站在伦敦奥运领奖台上的运动员而言，这项奖励很有可能继续攀高。

国家体育总局至今尚未披露具体奖金的数额，但是否认了国内体育媒体一项50万元奖励的说法。

不管中央政府的这笔奖励金额为多少，考虑到运动员的家乡省、市级政府也会慷慨解囊，那将只是他们巨大奖励中很小的一部分。

“北京奥运会的奖励特别多，”体操前世界冠军、2004年奥运选手范晔告诉路透记者。

“如果得到两枚金牌的话，有些运动员就可以拿到六七百万元。”

“省与省之间经常相互攀比。如果广东给了很多的话，浙江往往会给出更多，来显示自己才是更富的省份，”已经退役的范晔举出了这两个相对富裕的省份作为例子。

与其他国家的奥运冠军一样，中国运动员也会有望得到来自企业的赞助合约，从而为自己的奥运奖励锦上添花。

但是许多人已经从为家乡争光之中收获了一小笔财富了。

**省政府的奖励**

据官方媒体六月披露，陕西省已经为该省运动员开出了一枚金牌60万元的奖励。

两届奥运跳水冠军得主秦凯来自陕西省会西安市。在伦敦奥运会上与同伴罗玉通取得男子三米双人跳水冠军之后，他已经可以期待回家时接受到一份厚礼了。

根据奖励机制，由于他还位列俄罗斯选手哈洛夫（Ilya Zakharov）之后取得一枚男子三米板个人项目的银牌，他还会得到另外一笔30万元的奖金。

在富有争议的三峡大坝附近，长江畔的繁忙港口城市宜昌将自己为奥运冠军准备的奖金由10万提高到了30万。

对于本地运动员赵芸蕾来说，这再好不过了，因为她在温布利球场（Wembley Arena）上周的羽毛球比赛中赢得女双和混双两枚金牌。赵芸蕾还会从湖北省得到另一笔奖励。

**历史传统**

中国自1984年回归洛杉矶奥运会以来就一直为其运动员提供现金奖励。

体育主管部门当时为在洛杉矶奥运会上取得男子50米手枪慢射金牌的许海峰奖励了9,000元人民币。

“在那个时候，这简直是一笔巨款，”许海峰对中国媒体说。

但是，奖励还是来源于中国奖励模仿公民的传统沿革。密苏里大学兼圣路易大学的中国体育专家Susan Brownell说，这可以追溯到中国的封建王朝时代。

“这个传统已经延续了好几百年了。他们树立一个模范形象，然后给她们为家乡或国家争光的行为作出奖励。”

“妇女们、诗人、学者和士兵们因为气节而受到奖赏。现在，成功的运动员正符合这样的要求。”

“这让诞生过冠军的省、市政府脸上长光。”

香港大学教授、《奥运梦想：中国和体育，1895-2008》的作者徐国齐认为，现金奖励的文化反映的是想象力的缺乏。

“政府、组织和人们拜金主义，在奖励杰出贡献的时候没有更富创造性的做法，”他在一封回复路透的电子邮件中这样写道。

“唯一行之有效的就是在经济上为之提供奖励。”（完）