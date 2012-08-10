《汇市简讯》日圆货币对涨跌不一,美元/日圆上涨但欧元/日圆下跌

0025GMT * 日圆货币对涨跌不一,美元/日圆上涨,澳元/日圆亦上扬,欧元/日圆下跌,英镑/日圆的走势不明朗 * 隔夜市场美元/日圆曾涨至78.80,78.85和79.00上方有停止单 * 欧元/日圆的走势更为沉重,偏向下档 * 澳元/日圆的升势未改,日本账户仍预计该货币对会升向85.00 * 新西兰元/日圆最近的走势更为沉重,市场关注新西兰方面的因素(数据,关键性言论)(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=