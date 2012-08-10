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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:49 BJT

〔中股业绩〕华夏银行上半年实现净利60.75亿元,同比增42.36%

路透北京8月10日电---中国股份制银行--华夏银行股份有限公司(600015.SS)周四晚公布半年报,今年1-6月份实现净利60.75亿元人民币,同比增长42.36%.

华夏银行上半年主要财务指标如下:

2011年1-6月 2010年1-6月 同比增长

营业收入(亿元) 194.52 158.66 22.60%

净利润(亿元) 60.75 42.67 42.36%

基本每股收益(元) 0.89 0.76 17.11%

报告并称,华夏银行强化房地产贷款、政府融资平台贷款、"两高一剩"行业等重点领域的风险管控.上半年末,公司不良贷款率0.85%,比年初下降0.07个百分点.拨备覆盖率335.45%,比年初提高27.24个百分点.

上半年末该行资本充足率为11.30%,较上年末下降0.38个百分点.

华夏银行周四收报9.03元,过去一个月累计上涨1.92%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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