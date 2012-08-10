〔中股业绩〕华夏银行上半年实现净利60.75亿元,同比增42.36%

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京8月10日电---中国股份制银行--华夏银行股份有限公司(600015.SS)周四晚公布半年报,今年1-6月份实现净利60.75亿元人民币,同比增长42.36%.
华夏银行上半年主要财务指标如下:
2011年1-6月 2010年1-6月 同比增长
营业收入(亿元) 194.52 158.66 22.60%
净利润(亿元) 60.75 42.67 42.36%
基本每股收益(元) 0.89 0.76 17.11%
报告并称,华夏银行强化房地产贷款、政府融资平台贷款、"两高一剩"行业等重点领域的风险管控.上半年末,公司不良贷款率0.85%,比年初下降0.07个百分点.拨备覆盖率335.45%,比年初提高27.24个百分点.
上半年末该行资本充足率为11.30%,较上年末下降0.38个百分点.
华夏银行周四收报9.03元,过去一个月累计上涨1.92%.(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保