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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:53 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初受周五情绪影响大致持平,韩债持稳

路透首尔8月10日电--韩元兑美元KRW=在周五盘初几近持平,与韩股表现相若,因韩国投资者稍作喘息,且暂时没有能引发动能的重大新闻出炉.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,126.2,周四国内交易收报1,125.5.

韩国综合股价指数.KS11小涨0.1%,至1,941.85点.

9月三年期公债期货KTBc1与周四收盘持平,报106.09.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,126.2 1,125.5

日圆/韩元JPYKRW=R 14.3440/484 14.3271/465

韩国公债期货KTBc1* 106.09 106.09

韩国综合股价指数.KS11 1,941.85 1,940.59

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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