〔中股业绩〕兴业银行上半年净利润达171亿元,同比增长39.81%

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透上海8月10日电---中国兴业银行(601166.SS)发布2012年半年报显示,上半年公司实现净利润171.02亿元人民币,同比增长39.81%.
兴业银行:
2012年1-6月 2011年1-6月 同比增减(%)
营业收入(亿元) 412.21 262.46 57.06
净利润(亿元) 171.02 122.32 39.81
基本每股收益(元) 1.59 1.13 39.81
上半年末,兴业银行资本充足率为11.25%,较去年年末上升0.21个百分点;核心资本充足率提升0.16个百分点至8.36%.
6月末,该行不良贷款余额为42.12亿元人民币,不良贷款率0.40%,较期初略增0.02个百分点.拨备覆盖率为455.95%.
周四兴业银行收报12.70元,过去一个月上涨1.84%(完)
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--发稿 刘昕; 审校 林高丽
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保