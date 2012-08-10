版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 09:19 BJT

〔中股业绩〕兴业银行上半年净利润达171亿元,同比增长39.81%

路透上海8月10日电---中国兴业银行(601166.SS)发布2012年半年报显示,上半年公司实现净利润171.02亿元人民币,同比增长39.81%.

兴业银行:

　 　　　 　 　 2012年1-6月 2011年1-6月 同比增减(%)

营业收入(亿元)　 412.21 262.46 57.06

净利润(亿元) 171.02 122.32 39.81

基本每股收益(元) 1.59 1.13 39.81

上半年末,兴业银行资本充足率为11.25%,较去年年末上升0.21个百分点;核心资本充足率提升0.16个百分点至8.36%.

6月末,该行不良贷款余额为42.12亿元人民币,不良贷款率0.40%,较期初略增0.02个百分点.拨备覆盖率为455.95%.

周四兴业银行收报12.70元,过去一个月上涨1.84%(完)

参看相关细节,请点选上海交易所网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐