〔OPEC月报〕OPEC称或调降明年全球石油需求增幅预估,因经济前景晦暗(更新版)

《国际主要央行公开市场操作一览》--2月23日
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
(新增细节)
路透伦敦8月9日电---石油输出国组织(OPEC)称,可能需要将2013年全球石油需求增幅预估下调20%,指因全球经济前景不明且动荡.
不过OPEC在周四维持上月所做的预估不变.其称明年全球石油日需求量料增长81万桶,但是石油需求有可能达不到这个水平.
"预估里的下档风险高于上档,"OPEC在月报中称,"因此,晦暗的前景可能导致明年全球石油需求增长预估下调20%."
OPEC的需求预测通常比美国政府更为谨慎,后者周二上调2013年石油需求增长预估[EIA/CN].国际能源署(IEA)周五亦将发布月报.
OPEC维持今年全球石油需求增幅预估在每日90万桶,并称后市趋稳.
"需求强过稍早有关动能下降的预估,正发展为更加稳定的趋势,受夏季驾车高峰、天气炎热以及日本多数核电产能持续关闭的支撑."
OPEC目前预测2012年对该产油组织的原油需求为平均每日2,990万桶,大幅低于其当前的产出,即便对伊朗的制裁和沙特减产已在上月导致总产量下降.
OPEC援引消息称,7月日产量减少16万桶,至3,119万桶,其中伊朗降幅最大,因从7月1日起欧盟的制裁禁令生效.
OEPC最大产油国沙特的产量亦减少,该国告诉OPEC其在7月的日供应量已下降30万桶至980万桶.行业消息人士上月告诉路透,沙特减产是因为一些客户的需求下降.(完)
--编译 吴云凌;审校 王兴亚
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。