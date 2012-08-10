《全球主要国家债券发行预告》--8月10日-8月17日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透8月10日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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8/10 英国 国库券
8/10 0130 日本 流动性供给标售
8/13 意大利 80亿欧元 2013年8月14日到期364天期BOT债券
8/13 0600 德国 40亿欧元 2013年2月13日到期的六个月期国库券
8/13 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
8/13 1530 美国 13周和26周期国库券
8/14 1530 美国 四周期国库券
8/14 加拿大 95亿加元 2012年11月22日到期的98天期国库券
35亿加元 2013年1月31日到期的168天期国库券
35亿加元 2013年8月1日到期的350天期国库券
8/15 加拿大 五年期债券
8/15 0120 日本 一年期贴现国库券
8/16 西班牙 取消发债
8/16 英国 15亿英镑 票息4.5%,2034年到期公债
8/16 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/17 英国 国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保