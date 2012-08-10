〔投行观点〕调降中国今年成长率预估至7.9%,三季度料降息一次--巴克莱

路透北京8月10日电---在中国公布疲弱的7月宏观经济数据后,投资银行--巴克莱宣布下调中国今年成长率预估,将全年增速估值从8.1%下调至7.9%,并预计三四季度成长率分别为7.7%和8.1%.

这是自2011年12月以来,巴克莱首次调降中国成长率预估.中国今年二季度经济增速为7.6%.

巴克莱仍预计下半年中国经济将温和逐渐回暖,但同时也认为要确保全年8%的增速,第三季需要祭出更多政策支持.

鉴于需求和工业活动疲软,出口增长趋缓,以及对失业人数增加的担忧,巴克莱预计中国未来数月将保持宽松基调,预计三季度降息一次,下半年会调降存准两次.

"和降准相比,降息能更有效刺激需求.房价反弹是个掣肘因素,但随着经济下行风险加深,预计决策层将能容忍房价的回升,或者祭出其它举措来应对."报告称.

不过在本轮周期性下滑中,货币政策不太可能非常有效地提振需求,尤其是货币进一步放松还受到一些因素制约,因此,巴克莱预计,下半年财政政策会更加积极,且投资会加快.

具体而言将包括,重大基建项目和保障房建设会加快;地方政府也会推出更多投资项目;推出更多可行举措引导和吸引民间资本进入铁路、基建、金融和医疗卫生领域;减税、补贴、出口退税等更为积极的财政政策来支撑消费和脆弱行业.

中国7月工业生产和消费增速均创出多年新低,表明经济仍在下行通道中.而政府此前推出的宽松政策要传导到实体经济恐怕需要更长时间,目前市场预计中国经济三季度触底概率较大.而通胀持续快速回落,则为政策面进一步放松腾挪空间.(欲览中国7月宏观数据详情,请点击[ID:nSB1716590])(完)