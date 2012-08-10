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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 09:04 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油守在93美元上方,受刺激政策憧憬和北海供应影响

路透首尔8月10日电---美国原油期货周五持稳在每桶93美元上方,因冀望中国等主要经济体祭出更多刺激措施,另外北海原油供应吃紧也提供支撑.

美国9月原油期货CLc1报每桶93.36美元,与周四结算价持平.

截止0022GMT,伦敦9月布兰特原油LCOc1小跌0.15美元,至每桶113.07美元,周四收高1.08美元至每桶113.22美元,为布兰特原油近月合约自5月3日以来的最高结算价.

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