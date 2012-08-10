版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 09:09 BJT

〔全球金市〕现货金走低,但投资者仍寄望中国出台刺激举措

路透新加坡8月10日电---现货金周五在淡静交易中走低,上日小幅上涨.在中国7月工厂活动意外放缓后,投资人仍冀望中国会推出刺激成长举措.

0025GMT,现货金XAU=跌1.03美元,报每盎司1,616.06美元,但有望录得三周来第二个周涨幅.金价低于去年9月触及的1,920美元附近纪录高位,且未能重返近期高点,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)及欧洲央行的货币举措仍具不确定性.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐