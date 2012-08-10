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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 09:09 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月10日

**上海证券报**

--中国商务部副部长姜增伟透露,首部国家级内贸"十二五"(2011-2015年)专项规划即将出台,酒类流通行业将是重要组成部分.

--日前中国人民银行下发通知,规范券商在全国银行间债券市场发行短融券行为.券商发行短融应向央行报送备案文件,由央行核定发行最高余额,央行对券商发行的短期融资券施行动态管理.

--国家发改委东北振兴司巡视员王树年透露,《中国东北地区面向东北亚区域开放规划纲要》已获批复.

**人民日报**

--据国家发改委有关负责人介绍,"十一五"期间中国对外直接投资年均增速达到34.3%.初步统计,截至2011年底中国对外直接投资累计3,823亿美元,当年投资额651亿美元居发展中国家首位.其中,非国有企业(主要是民营企业)占企业境外投资流量的比重不断上升,2011年已经达到约44%.

--交通运输部已发出通知,从今年国庆节假日起开始重大节假日免收小客车通行费.

**第一财经日报**

--据悉,银行卡刷卡手续费调整方案已上报国务院.两家商业银行所获内部传达的费率调整方案显示,执行新费率后,在银行卡交易中,银联和银行向商户收取的POS机刷卡手续费将总体降低.

**21世纪经济报 道**

--中国最大轻稀土生产商包钢稀土(600111.SS)正计划组建国内首家稀土大集团,并在近期有望获批.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/乔艳红; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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