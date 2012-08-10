《中国报摘》--其他报纸重要消息8月10日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
**上海证券报**
--中国商务部副部长姜增伟透露,首部国家级内贸"十二五"(2011-2015年)专项规划即将出台,酒类流通行业将是重要组成部分.
--日前中国人民银行下发通知,规范券商在全国银行间债券市场发行短融券行为.券商发行短融应向央行报送备案文件,由央行核定发行最高余额,央行对券商发行的短期融资券施行动态管理.
--国家发改委东北振兴司巡视员王树年透露,《中国东北地区面向东北亚区域开放规划纲要》已获批复.
**人民日报**
--据国家发改委有关负责人介绍,"十一五"期间中国对外直接投资年均增速达到34.3%.初步统计,截至2011年底中国对外直接投资累计3,823亿美元,当年投资额651亿美元居发展中国家首位.其中,非国有企业(主要是民营企业)占企业境外投资流量的比重不断上升,2011年已经达到约44%.
--交通运输部已发出通知,从今年国庆节假日起开始重大节假日免收小客车通行费.
**第一财经日报**
--据悉,银行卡刷卡手续费调整方案已上报国务院.两家商业银行所获内部传达的费率调整方案显示,执行新费率后,在银行卡交易中,银联和银行向商户收取的POS机刷卡手续费将总体降低.
**21世纪经济报 道**
--中国最大轻稀土生产商包钢稀土(600111.SS)正计划组建国内首家稀土大集团,并在近期有望获批.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/乔艳红; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保