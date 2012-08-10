《亚洲金融市场假期一览表》--8月10日-12月31日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
亚洲金融市场假期如下:
8月13日(周一)--泰国
8月15日(周三)--韩国、印度
8月17日(周五)--印尼
8月20日(周一)--马来西亚、印度、印尼、新加坡
8月21日(周二)--马来西亚、菲律宾、印尼
8月22日(周三)--印尼
8月27日(周一)--菲律宾
8月31日(周五)--马来西亚
9月 3日(周一)--越南
9月17日(周一)--日本、马来西亚
9月19日(周三)--印度
10月1日(周一)--中国、香港、韩国
10月2日(周二)--中国、香港、印度
10月3日(周三)--中国、韩国
10月4日(周四)--中国
10月5日(周五)--中国
10月8日(周一)--日本
10月10日(周三)--台湾
10月22日(周一)--新西兰
10月23日(周二)--香港、泰国
10月24日(周三)--印度
10月26日(周五)--马来西亚、印尼、新加坡
11月 1日(周四)--菲律宾
11月 2日(周五)--菲律宾
11月 5日(周一)--俄罗斯
11月13日(周二)--马来西亚、印度、新加坡
11月14日(周三)--印度
11月15日(周四)--马来西亚、印尼
11月16日(周五)--印尼
11月23日(周五)--日本
11月28日(周三)--印度
11月30日(周五)--菲律宾
12月 5日(周三)--泰国
12月10日(周一)--泰国
12月24日(周一)--日本、印尼
12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印度、新西兰、印尼、新加坡
12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰
12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 艾茂林
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保