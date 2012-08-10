《亚洲金融市场假期一览表》--8月10日-12月31日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制

0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)