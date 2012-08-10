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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 09:24 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部代理发行216亿元人民币三年期地方政府债9:50-10:30招标
  中石油集团200亿元四年期中期票据10:00-11:00招标,农行和招行主承销
  中天科技(600522.SS)6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承销
  辽宁宏程塑料型材公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),恒丰银行主承
  中国电子信息产业集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承销
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  二、新债上市:

  重庆粮食集团1亿元一年期短融041258047,票面利率4.89%
  江苏广电有线信息网络公司15亿元一年期短融041258046,票面利率4.13%
  中升大连集团4亿元一年期短融041264021,票面利率5.30%
  蚌埠玻璃工业设计研究院2亿元一年期短融041271006,票面利率6.20%    
  厦门国贸(600755.SS)7亿元一年期短融041257005,票面利率4.47%
  新华传媒(600825.SS)5亿元三年期中票1282283,票面利率5.07%
  步步高投资集团3亿元一年期短融041253045,票面利率5.07%
  北京纺织控股5.5亿元一年期短融041269022,票面利率4.92%
  中国铁物20亿元九个月期超短期融资券011218003,票面利率3.60%
  湖南电广传媒5亿元五年期中票1282282,票面利率5.04%
  九江银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220014,票面利率6.80%
  财政部150亿元六个月期贴现国债129906,发行价格98.799元  
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  三、缴款:  

  西安浐灞河发展有限公司7亿元七年期固息债1280224,票面利率6.89%
  忻州资产经营管理公司10亿元六年期固息债1280227,票面利率7.39%
  中国航天科工集团10亿元三个月期超短期融资券
  一致药业(000028.SZ)4亿元一年期短融
  北京基础设施投资公司20亿元一年期短融
  安徽高速公路控股集团10亿元五年期中票
  江苏文化创意中小企业1.5亿元三年期集合票据 
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  四、还本付息:
  
  中国人民银行20亿元一年期央行票据1101059到期兑付,参考收益率3.4982%
  粤水电(002060.SZ)3亿元一年期短融1181349到期兑付,票面利率6.70%
  江苏镇江发电6亿元一年期短融1181350到期兑付,票面利率6.52%
  大连装备制造10亿元一年期短融1181351到期兑付,票面利率5.70%
  韵升控股集团5亿元一年期短融1181352到期兑付,票面利率7.10%
  中国重汽集团17亿元一年期短融1181353到期兑付,票面利率6.06%
  财政部242.4亿元10年期国债040006付息,票面利率4.86%
  杭州联合银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092101付息,票面利率5.00%
  蚌埠城投20亿元七年期固息债1080090付息,票面利率5.78%
  浦东建设(600284.SS)7亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082133付息,基本利差1.53%
  财政部代理发行284亿元三年期地方债109104付息,票面利率2.37%
  财政部代理发行186亿元五年期地方债109105付息,票面利率2.67%
  国家开发银行197.3亿元三年期浮息债(三个月shibor基准)110206付息,基本利差-0.10%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --在年内连续三次下调油价之后,中国国家发改委宣布,自周五起上调国内汽柴油零售价格,
涨幅分别为4.5%和4.7%.分析师认为此次调整非常及时,炼厂有望大幅减亏.[ID:nSB1717694]

  --中国金融报引述中国银行国际金融研究所高级分析师周景彤认为,未来经济增速不太可
能长期保持两位数以上,这是趋势性问题而非周期性问题,中国需要立足结构调整,尽快转变
经济发展方式. 

  --中国证券报周五报导,福建泉州金融综合改革试验区的方案已经上报,如果顺利获批,泉
州将会成为第三个国家级的金融综合改革试验区.[ID:nSB1718862]

  ---市场普遍预期2012年始,信托业迎来了房地产集合类信托的偿付高峰,银监会非银部主任
柯卡生表示,今明两年,虽然个别公司的个别房地产信托项目存在风险隐患,但引发区域性、系
统性风险的可能性不大.[ID:nSB1718774] 

  --国家海关今日公布7月进出口贸易数据               (6月贸易顺差317.3亿美元)

     国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
               8/27公布1-7月规模以上工业企业利润     
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇/康熙泽; 审校 冉莹/刘昕

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