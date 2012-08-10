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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 09:38 BJT

〔金属期市〕铜价小涨,投资者期待主要经济体出台刺激举措

路透上海8月10日电---伦铜周五在淡静交投中小幅上涨,投资者保持谨慎乐观,静候主要经济体出台刺激政策的具体迹象.

基本金属市场尤其渴望中国以及欧元区和美国出台果断干预举措,刺激全球经济并改善金属需求前景.

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