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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 09:44 BJT

〔标题新闻〕谷歌将支付2,250万美元,就绕开苹果Safari浏览器用户隐私设置一案达成和解--FTC

* FTC为美国联邦贸易委员会(FTC)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8J9CHC]

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