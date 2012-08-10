《热点透视》巴克莱聘请David Walker,为洗心革面铺就道路

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay; 编译 石冠兰

路透伦敦8月9日电---巴克莱(BARC.L)终于传出了一些好消息.巴克莱周四表示已选中David Walker作为下任董事会主席,取代Marcus Agius.这是继监管层揭露其企图操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)、巴克莱度过一个难熬的夏季之后,朝向修复声誉所迈出的坚实第一步.

目前阶段,巴克莱可能对获得任何可信赖高管加盟感到宽慰.快速聘请Walker意味着巴克莱避开了同时招募两位高管的艰巨任务.他将在挑选取代Bob Diamond的新任执行长方面起到关键作用.后者与Agius一道在丑闻爆出之后辞职.

对于一家试图重返当局设定的非越位位置的银行而言,Walker就职是一重大选择.Walker是前任证券和投资委员会主管,以及英国金融服务监管局(FSA)先驱,他还曾担任英国央行及财政部的官员.他能起到的增进友好关系的潜力将受到投资者欢迎,自2008年免于国家援助之后,该行经常与监管层有摩擦.

这位新任主席的工作日程将排得满满当当.除了面试新的执行长人选之外,最有压力的任务将是巴克莱文化的重塑、补偿模式以及长期架构等.凭借在投资与零售银行业的经验,Walker应对强大而富有争议性的巴克莱资本有明确想法.作为公司治理守则独立报告的撰写者,Walker想必应努力控制巴克莱的不端行为与报酬政策.

最大的麻烦在于他的年龄.现年72岁高龄的Walker恐怕难以做满三年任期.但如果他能够重新为巴克莱定位,并任命正确人选领导该行度过难关,巴克莱可能发现并不需要他任职再长时间.(完)