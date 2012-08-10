(重发)《中国大宗商品综述》成品油调价机制改革"千呼万唤仍不出"

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作者 李然/李文科

路透北京8月10日电---"汽油又要开始涨价了,赶紧去加满!"在发改委正式宣布调涨成品油价之前,车主们已在微博上奔走相告.而在经济放缓、需求疲软以及国际油价快速大幅波动背景下,中国在今年5、6、7月已连续三次下调成品油价.

发改委宣布,自周五起上调国内汽柴油零售价格,涨幅分别为4.5%和4.7%,为年内第六次调整.但发改委本次对包括缩短定价时间在内的新的价格形成机制一事又未提及,在价改提出近一年后还是按兵不动,或意味其仍将延迟.

分析人士指出,当前市况已经迎来推进价改的难得时机,因目前油价相对温和,也顺应调结构的基调,政府应该及时利用.但政府也有自身考量,其比较担心的应该是价改可能对下游市场和消费端造成影响.

发改委价格司副司长周望军此前接受采访时,曾就推出包括缩短定价时间在内的新机制列举过两个条件,即"国际油价正好满足国内成品油生产成本,也是国际油价相对比较合理的时候."

而缩短定价机制最直接的作用是令国内成品油价乃至化工行业下游的现货市场都可以与外盘联动吻合,这势必加剧国内市场的波动性.

其正面效果是,减少了国内与国际价格在22天里"跟涨不跟跌"的机率(因油价同样累计变化4%,下跌点数肯定要比上升点数更多),同时也在一定程度上减少市场参与者踩调价时点来囤货投机的空间.而负面效果就是下游市场和消费者必须承担更大的价格波动风险.

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强称,"价格机制一旦放开,成品油价格可能一个月会调整三次或者还不止,如果遇到原油价格单向大幅度上涨,消费者能否承受?下游行业该怎么办?"显然这种情形会对当前的经济和社会形势造成不稳定因素.

林伯强称,不仅会影响CPI,而且对整个宏观经济都会有很大的影响,"很有问题,高层肯定要认真思考."

某民营贸易商的策略师称,通过与主要石油企业的沟通,都说18大召开以前可能都不会推出新的成品油价格形成机制,主要还是"出于平稳过渡的考虑".

此前中共十七届六中全会通过决议,决定中共十八大于下半年在北京召开.

国内某大型券商石化行业分析师亦称,从石化企业了解到的消息,也是在政府换届的当口,调价机制改革可能暂缓.

**现行机制暂且"物尽其用"**

市场人士分析,政府目前的做法应是暂且维持现有的"22天+4%"成品油价格形成机制,并顺应国际原油价格的大幅波动,及时调整国内成品油价,并尽量调整到位.

此举背景是进入年中以来国内通胀水平下降,价格调整来自消费者层面的压力减少;同时国际原油价格呈现单边大幅波动时,调节不到位易使成品油价与原油价差变大.

今年成品油价三连降及昨晚的提价均是在调价窗口打开后第一时间调整.前述券商分析师亦表示,最后一调后炼油企业的亏损状况已经改善,"按目前油价来看离盈利只有几美元了."

但长期来看缩短调价周期仍是大势所趋.首创期货化工产品分析师王飞表示,目前国内价格形成机制滞后较为严重,由于窗口期较长,国际价格波动时累计幅度往往难以触发4%的标准,"有时高价甚至反映的是过去一个季度的趋势."

而前述券商分析师称,调价机制改革核心就是让成品油价"多步慢跑",对于炼厂会让以往一月一调时可能长达半个月的亏损时间减半.

改革后减少囤货套利,也有利于改善市场供求关系短期趋紧的现象.处于油品流通中间环节的贸易商通常被认为是囤积居奇的主力,但前述贸易公司的策略师表示,做为行业中已较为市场化的力量,其销售价格与原油价格是跟涨跟跌的,囤货行为对他们来说意义不大.

其分析称,相比贸易商而言,其实小型炼厂囤油的积极性更高,"以前他们预见到调价窗口的时候可以加大产量、惜售或者加快出货,周期短了以后他们不好这么做了,通过大量囤货来套利的情况会减少."

本次加价前,山东省地炼企业即出现囤油看涨的惜售行为.国内媒体报导,周二起多家山东地炼企业暂停对外报价,甚至表示即使报价也无油可卖.对于挣扎在盈亏线上的企业而言,每吨油400块左右的涨幅不赚白不赚.

"现在的成品油定价机制勉强有利,在能源价格当中已经算是比较市场化的了.所以国家可以不改,但如果想改现在肯定是机会."林伯强总结称.

**本周大宗商品重要新闻一览**

--路透周五根据官方初步数据得出的估算值显示,中国7月石油表观需求同比上升0.9%,至915万桶/日,为今年以来第二低.路透数据显示,该数据较6月的904万桶/日高出1.2%,或11万桶/日.[ID:nSB1719514]

--发改委网站宣布,自本周五(10日)起,将分别提高国内汽柴油零售最高限价390元人民币/吨和370元/吨,折算到90号汽油和0号柴油,每升分别提高0.29元和0.32元.[ID:nSB1717694]

--中国钢铁工业协会周二称,7月下旬全国粗钢日产量预估194.9万吨,旬环比下降2.2%.7月粗钢日均产量预估196.7万吨,低于6月的200.7万吨.[ID:nSB1711508]

--虽然欧元区债务危机威胁全球经济增长,但对于中国和印度这些既要压低通胀,还要刺激经济成长的国家来说,美国作物收成减少可能让这些国家备感头疼,因为粮食价格可能攀涨.[ID:nSB1718612]

--中国海关周五公布,7月贸易顺差251.47亿美元,当月出口同比增长仅1%,进口增长4.7%,均低于市场预测.7月出口环比下降1.8%,进口环比增长2.3%.[ID:nSB1717382] (完)