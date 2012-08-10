〔新闻稿〕中国7月进出口增速放缓,贸易顺差降至251.5亿美元--海关

(以下为中国海关8月10日公布的"今年前7个月我国进出口同比增长7.1%"新闻稿全文)

据海关统计，1-7月，我国进出口总值21683.7亿美元，比去年同期（下同）增长7.1%。其中，出口11312.4亿美元，增长7.8%；进口10371.3亿美元，增长6.4%；贸易顺差941.1亿美元。

海关统计显示，7月份当月，我国进出口总值为3287.3亿美元，增长2.7%。其中，出口1769.4亿美元，增长1%；进口1517.9亿美元，增长4.7%；贸易顺差251.5亿美元，收窄16.8%。经过季节调整法调整后，7月份我国进出口、出口和进口的同比增长速度分别为1.4%、1.6%和1.2%。

1-7月，我国一般贸易进出口11496.2亿美元，增长7.7%。其中出口5498.2亿美元，增长8.7%；进口5998亿美元，增长6.9%。同期，我国加工贸易进出口7532.1亿美元，增长3.1%。其中出口4856.7亿美元，增长4.4%；进口2675.4亿美元，增长0.6%。

在我与主要贸易伙伴双边贸易中，1-7月，中欧双边贸易总值3157.5亿美元，下降0.9%。同期，中美双边贸易总值为2714亿美元，增长10.5%。此外，1-7月，我与东盟双边贸易总值为2205.7亿美元，增长9%。中日双边贸易总值为1908.6亿美元，下降0.2%。同期，我国与俄罗斯和巴西双边贸易总值分别为509.4亿和497.8亿美元，分别增长17.7%和10.3%。

海关统计显示，1-7月，广东外贸进出口总值5391.9亿美元，增长5%。同期，江苏、上海和北京进出口总值分别为3073.6亿、2527.8亿和2410.1亿美元，分别增长0.7%、2%和11.1%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为1769亿、1367.2亿和836.9亿美元，分别增长2%、4.2%和11.6%。上述7省市进出口值合计占我国进出口总值的80.1%。

从出口方面来看，1-7月，广东出口3156.8亿美元，增长6.2%。江苏、浙江和上海分别出口1812.7亿、1254.6亿和1191.2亿美元，分别增长2.7%、3.4%和0.6%。同期，山东、福建和北京分别出口710.5亿、520亿和330.5亿美元，分别增长0.4%、7.6%和3.4%。此外，中西部地区出口则保持快速增长，其中重庆出口增速为2.1倍，河南、四川和江西的出口增速分别为75.5%、56.9%和51.3%。

在出口商品中，机电产品出口增长较快。1-7月，我国机电产品出口6491亿美元，增长9.1%，较同期我外贸出口总体增速高1.3个百分点，占出口总值的57.4%。其中，电器及电子产品出口2585亿美元，增长6.1%；机械设备出口2141.2亿美元，增长9.5%。同期，服装出口829.3亿美元，下降0.2%；纺织品544.7亿美元，下降0.2%；鞋类256.9亿美元，增长9.4%。

在进口商品中，铁矿石、铝等进口价格下跌明显。据海关统计，1-7月，我国铁矿砂进口4.2亿吨，增加9.1%，进口均价为每吨138.5美元，下跌15.2%；大豆进口3492万吨，增加20.1%，进口均价为每吨560.2美元，下跌2.7%；未锻造铝及铝材71.1万吨，增加34%，进口均价为每吨3978.2美元，下跌18.9%。此外，机电产品进口4291.7亿美元，增长1.3%；其中汽车71万辆，增加29.1%。(完)