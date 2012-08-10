〔新债招标〕中国三年地方债利率接近二级市场,需求延续弱势(更新版)

* 三年地方债利率2.98%,接近二级市场

* 认购倍数1.38倍,需求延续近期弱势

* 和同期限国债利差维持在30个bp左右

路透上海8月10日电---中国财政部周五代理招标发行的三年期地方债,中标利率接近二级市场水平,与同期限国债利差亦维持在30个基点(bp)附近.只是1.38倍的认购倍数,显示出债市整体疲软背景下,地方债需求依旧较弱.

业内人士稍早透露,该216亿元人民币三年期地方政府债,中标利率为2.98%,投标倍数为1.38倍.

华南一券商交易员认为,三年期地方债利率和"我们预计的也差不多,最近的(认购)倍数都很低."

今年此前已发行的六期地方债认购倍数最高为首期的1.47倍,最低为7月末的1.29倍.[ID:nSB1694574]

中国固息地方政府债到期收益率曲线<0#CFMUYBMK=>中,三年期品种CFI3YY=CDC上日报在3.0077%;二级市场上,成交稍显活跃的三年期地方债129101券成交收益率tCN129101=CFXS本周一路上行,上日成交在3.0322%,较周一2.9426%的成交收益率上涨近9个bp.

此外,中规中矩的发行结果,亦令三年地方债与同期限国债的利差维持在相对稳定水平.

中债登固息国债<0#CFTBYBMK=>和地方债到期收益率曲线<0#CFMUYBMK=>显示,三年期品种地方债收益率较国债利差年初时尚不足15bp,但7月至今已扩至30bp上下.中介公司数据显示,至上日尾盘,二级市场三年期国债收益率在2.68%左右.

是次地方债发行主体包括湖南、厦门、山东、河南、天津和江西六省市,对应额度分别为57亿元、5亿元、39亿元、55亿元、15亿元和45亿元.以2012年地方政府债券(七期)名称合并发行、合并托管上市交易.

今日招标新债8月13日开始发行并计息,8月15日发行结束,2012年8月17日起上市交易.另外,上述省市地方债五年期品种将于下周五(17日)招标,计划发行规模221亿元.

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.

全国人大常委会第二次审议的预算法修正案草案从严规范地方债务,明确规定地方政府不能自行发债,只有符合法律或国务院规定才可由国务院财政部门代理发行地方债券.[ID:nSB1632588](完)