〔中国货币市场〕资金均衡主要回购利率变动有限,关注下周公开市场操作(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京8月10日电---中国银行间市场多数质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘变动有限,惟14天期回购利率小幅走低.交易员称,近期资金面的供求关系游离于平衡点附近,考虑本月内流动性扰动因素较少,所以上述情况能否持续主要取决于央行公开市场操作.
"现在资金面就是处于一个平衡点附近这样子,"上海一银行交易员称,"不像上个月有财政缴税,8月份没有太多特殊的因素,这个月(资金面)比较平衡,...(但)如果央行不续的话,这种平衡可能随时被打破."
面对例行准备金清算拉大的资金缺口,中国央行连续第七周在公开市场通过短期逆回购来扶助流动性,本周亦转为净投放440亿元人民币.[ID:nSB1716862]
市场期盼许久的调降法定存款准备金率"靴子"迟迟未能落地,对于这个问题,上述交易员表示,降准预期仍在,但时点难料.
她并表示,"如果是从政策放宽以扶持经济发展角度看,我觉得降息的作用可能更明显一点,因为降准可能导致大量资金淤积在银行间市场,而不是那么顺利地流入实体经济."
周四公布的中国7月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅快速回落至1.8%的30个月新低,为宏观政策进一步放松创造空间.而工业生产者出厂价格(PPI)连续五个月负增长,以及逊于预期的工业增加值、固定资产投资及社会消费品零售总额数据,均显示国内经济寻底过程可能仍未结束,后期或需要加大宽松政策力度.[ID:nSB1716590]
中国海关今日甫公布的数据显示,7月中国贸易顺差251.47亿美元,当月出口同比增长仅1%,远不及8.6%的市场预期;同期,进口增长4.7%,亦逊于7.2%的路透调查中值.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6681 2.6045 6.36 4,035.17
七天CN7DRP=CFXS 3.3041 3.2927 1.14 391.18
14天CN14DRP=CFXS 3.2478 3.3401 -9.23 97.47
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人民币同业拆借加权利率
隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6728 2.6130 5.98 1,268.45
七天CHICNY7D=CFXS 3.3455 3.3402 0.53 81.00
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.0550 5.8200 -276.50 497.77
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9550 2.9800 -2.50 146.14
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9500 2.9000 5.00 20.87
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6900 2.6200 7.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3100 3.3200 -1.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.2400 3.3500 -11.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.6592 2.5992 6.00 --
七天SHICNYSWD= 3.3000 3.3117 -1.17 --
三个月SHICNY3MD= 3.5893 3.6099 -2.06 --
==============================================================================(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良