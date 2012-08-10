《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
以下为路透中文新闻为您整理的8月6日-8月10日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周累计走强0.2%,受欧美可能推出新政策以摆脱困境的憧憬 影响,欧元周初相对美元走强,人民币兑美元亦连续上升,周四一度触及逾一月高位.但中国 出台的经济数据显示探底仍未结束,外贸数据更是远逊预期,不支持人民币持续走升,短期 表现可能受到拖累.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --面对例行准备金清算拉大的资金缺口,中国央行连续第七周在公开市场通过短期逆回购 来扶助流动性,本周亦转为净投放440亿元人民币. 尽管市场期盼许久的调降法定存款准备金率"靴子"迟迟未能落地,但业内人士指出,6月 中下旬以来,紧平衡状态下的资金缺口持续存在,机构对政策放松的预期也从未消散,而今 日甫公布的经济增长等宏观数据亦对此形成支撑.不过,考虑到央行此前对通胀的谨慎表 态, 对于短期是否降准,预期稍有分化.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率先扬后抑.得益于偏弱的宏观数据,市场摆脱连日"阴跌"窘态,利率债 走势明显向好.但受制于供给压力,信用品种表现仍欠佳.投资者继续寄希望于央行能释放 更多宽松政策.若政策落地,流动性走宽,必将增强机构对债券新增供给的接纳能力.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周稳中趋升,资金成本僵持于高位,限制机构买票热情,加之杭州等地 票据金融案件冲击萦绕不去,致本周票市出票力量稍胜一筹,推动利率水平小幅反弹.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周前四天连续上涨,但周间公布逊于预期的宏观经济数字,加之反弹动能 消耗,在2,180一线遭遇卖压.连涨后市场热情有所激发,宽松政策加码的预期亦升温,但基本 面尚不足以支撑进一步反弹,短期2,200点附近压力较沉,回落风险正在积累.[.SSCN] 期市: --沪铜当周一度受中国疲弱经济数据引发的放松政策预期推动涨至高点,但随后在不佳的贸 易数据打压下缩减涨幅.主力11月期铜合约SCFcv1周五跌1%,报54,620元人民币(8,600美元), 不过当周仍录得1.3%的净涨幅.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周小幅回升,除了美国非农就业数据优于预期,激励风险偏好,压制美元外,投资 者还预计欧洲央行会祭出更多措施,以应对欧债危机恶化,且中国宏观数据疲弱,市场冀望其 将推出更多货币刺激政策,均支撑金价,国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报 330.24元,较上周涨3.22元;期金主要合约SHAUZ2收报334元,较上周涨4.15元.(完) --整理 冉莹/康熙泽/李宏薇/李然/丁淑琴; 审校 黄凯
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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