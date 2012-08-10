《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月6日-8月10日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周累计走强0.2%,受欧美可能推出新政策以摆脱困境的憧憬 影响,欧元周初相对美元走强,人民币兑美元亦连续上升,周四一度触及逾一月高位.但中国 出台的经济数据显示探底仍未结束,外贸数据更是远逊预期,不支持人民币持续走升,短期 表现可能受到拖累.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --面对例行准备金清算拉大的资金缺口,中国央行连续第七周在公开市场通过短期逆回购 来扶助流动性,本周亦转为净投放440亿元人民币. 尽管市场期盼许久的调降法定存款准备金率"靴子"迟迟未能落地,但业内人士指出,6月 中下旬以来,紧平衡状态下的资金缺口持续存在,机构对政策放松的预期也从未消散,而今 日甫公布的经济增长等宏观数据亦对此形成支撑.不过,考虑到央行此前对通胀的谨慎表 态, 对于短期是否降准,预期稍有分化.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率先扬后抑.得益于偏弱的宏观数据,市场摆脱连日"阴跌"窘态,利率债 走势明显向好.但受制于供给压力,信用品种表现仍欠佳.投资者继续寄希望于央行能释放 更多宽松政策.若政策落地,流动性走宽,必将增强机构对债券新增供给的接纳能力.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周稳中趋升,资金成本僵持于高位,限制机构买票热情,加之杭州等地 票据金融案件冲击萦绕不去,致本周票市出票力量稍胜一筹,推动利率水平小幅反弹.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周前四天连续上涨,但周间公布逊于预期的宏观经济数字,加之反弹动能 消耗,在2,180一线遭遇卖压.连涨后市场热情有所激发,宽松政策加码的预期亦升温,但基本 面尚不足以支撑进一步反弹,短期2,200点附近压力较沉,回落风险正在积累.[.SSCN] 期市: --沪铜当周一度受中国疲弱经济数据引发的放松政策预期推动涨至高点,但随后在不佳的贸 易数据打压下缩减涨幅.主力11月期铜合约SCFcv1周五跌1%,报54,620元人民币(8,600美元), 不过当周仍录得1.3%的净涨幅.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周小幅回升,除了美国非农就业数据优于预期,激励风险偏好,压制美元外,投资 者还预计欧洲央行会祭出更多措施,以应对欧债危机恶化,且中国宏观数据疲弱,市场冀望其 将推出更多货币刺激政策,均支撑金价,国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报 330.24元,较上周涨3.22元;期金主要合约SHAUZ2收报334元,较上周涨4.15元.(完) --整理 冉莹/康熙泽/李宏薇/李然/丁淑琴; 审校 黄凯