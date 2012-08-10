〔中国汇市〕人民币早盘走低,中国宏观数据疲弱或拖累其短期表现

* 人民币早盘走低,脱离一个月高点
* 受中国宏观数据不佳拖累
* 经济及外贸疲弱或不支持人民币持续走强
* 人民币在6.40元仍是心理关口
路透北京8月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘走低,脱离上日收盘创下的逾一个月高位.中国最近公布的宏观经济和外贸数据均不及预期,隔夜非美元货币亦连续走弱,均拖累人民币今日表现.
交易员并称,鉴于中国外贸形势疲弱以及欧洲问题悬而未决,预计人民币短期内或仍呈现小幅走弱态势.
"这两天公布的数据都不太好,今天开盘就有人买美元,不过放松预期也在增加."上海某股份制银行交易员称.
他并表示,人民币的长期走势现在还不好说,只能说还是区间振荡,中期可能在6.29-6.4元之间,6.4元还是个重要的心理关口,如果跌破的话,之后人民币的贬值空间还更大.
北京时间12:07,人民币兑美元即期报6.3626元,上日收报6.3590元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3447元,上日为6.3387元.
中国7月工业生产和消费增速均创出多年新低,表明经济仍在下行通道中.[ID:nSB1716590]而7月贸易数据亦不乐观.中国海关周五稍早公布,7月出口同比增长1.0%,大幅逊于路透调查中值8.6%;进口同比增长4.7%,亦远逊于预期的7.2%.
上述交易员称,7月中国宏观和贸易数据对人民币汇率的影响应该是短暂的,长期来看,主要看国外经济形势,尤其是美国和欧洲状况,以及中国外贸形势等.
东京汇市欧元周五在亚洲市场继续承压,不过脱离了前日低点,因投资者寄望欧洲债务危机的解决将取得进展,这种期望抵消了对欧元区经济增长放缓的部分担忧.[FRX/CN]
离岸市场上,北京时间12:12,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3680/00元,上日尾盘报6.3640元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4220/60/85,上日尾盘为6.4190.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
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