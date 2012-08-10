〔中国债市〕外贸信贷数据疲软令利率债延续暖势,债市供给受关注

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透上海8月10日电---中国银行间债市周五利率债收益率稳中略降,信用债变动有限,但买需的增加打破此前僵局.7月数据显示贸易状况极为低迷,人民币新增贷款质、量欠佳,需求不足暗示经济疲弱,对债市形成提振作用.
7月信贷数据明显低于预期,但有必要结合当月社会融资规模加以分析.当月企业债券净融资达2,487万亿,创年内高点,这与鼓励直接融资的主旨相对应.因此,对实体经济不必持过度悲观的态度,而债市扩容背景下信用债供给值得关注.
"数据(对债市)还是大利好.要不(收益率)早飞上天...10年国债(收益率)奔3.4去了."北京一银行交易员指出.
中国人民银行稍早公布,7月新增人民币贷款5,401亿元人民币,创10个月来新低.海关公布,7月出口同比增长1.0%,创下今年1月来最低位;进口同比增4.7%,进出口均远低于预期.[ID:nSB1719908]
得益于偏弱的经济数据,债市走出阴霾.不过与利率债相比,信用品种收益率只能说是企稳.分析人士表示,这与信用债供给量增加不无关系.
华南另一交易员亦指出,高层近期在搞债市创新,本质是鼓励直接融资.信用债供给量已经出现增加,且后续债市扩容是可以预见的.供给俨然成为抑制信用债表现的主要原因.
剩余期限约9.79年的固息国债120009最新双边报价收益率CN120009=CFXM为3.29%/3.272%,上日尾盘为3.33%/3.27%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.6676 3.2955
上日 2.6045 3.2927
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7329/2.6760
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4200/2.3590
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0400/2.9633 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选