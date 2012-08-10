版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 17:13 BJT

〔中国债市〕外贸信贷数据疲软令利率债延续暖势,债市供给受关注

路透上海8月10日电---中国银行间债市周五利率债收益率稳中略降,信用债变动有限,但买需的增加打破此前僵局.7月数据显示贸易状况极为低迷,人民币新增贷款质、量欠佳,需求不足暗示经济疲弱,对债市形成提振作用.

7月信贷数据明显低于预期,但有必要结合当月社会融资规模加以分析.当月企业债券净融资达2,487万亿,创年内高点,这与鼓励直接融资的主旨相对应.因此,对实体经济不必持过度悲观的态度,而债市扩容背景下信用债供给值得关注.

"数据(对债市)还是大利好.要不(收益率)早飞上天...10年国债(收益率)奔3.4去了."北京一银行交易员指出.

中国人民银行稍早公布,7月新增人民币贷款5,401亿元人民币,创10个月来新低.海关公布,7月出口同比增长1.0%,创下今年1月来最低位;进口同比增4.7%,进出口均远低于预期.[ID:nSB1719908]

得益于偏弱的经济数据,债市走出阴霾.不过与利率债相比,信用品种收益率只能说是企稳.分析人士表示,这与信用债供给量增加不无关系.

华南另一交易员亦指出,高层近期在搞债市创新,本质是鼓励直接融资.信用债供给量已经出现增加,且后续债市扩容是可以预见的.供给俨然成为抑制信用债表现的主要原因.

剩余期限约9.79年的固息国债120009最新双边报价收益率CN120009=CFXM为3.29%/3.272%,上日尾盘为3.33%/3.27%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.6676 3.2955

上日 2.6045 3.2927

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7329/2.6760

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4200/2.3590

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0400/2.9633 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐