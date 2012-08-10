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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 16:38 BJT

〔表格〕英国7月PPI产出物价较按年增1.7%,为2009年10月来最小增幅

路透伦敦8月10日电---英国国家统计局周五公布:

* 7月PPI产出物价较前月持平;较上年同期增长1.7%,为2009年10月以来最低增幅

* 7月PPI投入物价较前月增长1.3%,较上年同期下降2.4%

* 7月核心PPI产出物价较前月持平;较上年同期增长1.3%,为2009年9月以来最低增幅

以下为详细数据:(括弧内为初值)

产出物价(未经调整) 7月 6月 预估

较上月(变动%) 持平 -0.6 (-0.4) 0.1

较上年同期(变动%) 1.7* 2.0 (2.3) 2.1

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