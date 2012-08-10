版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 14:51 BJT

〔法国财政〕年内截至6月底预算赤字降至567亿欧元,上年同期赤字613亿

路透8月10日电---法国财政部周五公布,年内截至6月底的预算赤字降到567亿欧元,上年同期为赤字613亿欧元.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐