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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 14:13 BJT

〔表格〕德国7月CPI确认为按年增长1.7%,HICP下修

路透柏林8月10日电---德国联邦统计局周五公布,7月消费者物价指数(CPI)终值为较前月增长0.4%,较上年同期增长1.7%

7月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月增长0.4%,较上年同期增长1.9%,初值分别为增长0.4%和增长2.0%.

6月CPI按月下滑0.1%,按年上升1.7%.

详细数据如下:

变动百分比

较前月 较上年同期 指数

整体物价 +0.4 +1.7 112.9

食品和饮料 -0.7 +3.0 119.5

烟酒类 +0.1 +2.5 118.0

服装鞋帽 -3.7 +2.1 103.4

房租,能源和水 +0.3 +2.1 116.0

家具和其它家计用品 -0.1 +1.1 106.3

保健用品 +0.1 +2.3 107.9

运输 +0.6 +2.1 120.0

通讯 -0.1 -1.2 84.5

娱乐 +3.4 +2.1 106.3

教育 0.0 -15.9 112.4

餐饮和外宿 +2.6 +2.1 116.8

其它商品和服务 -0.1 -0.7 109.9 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 王洋

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