〔新闻稿〕中国7月新增人民币贷款5,401亿元,M2同比增长13.9%--央行

(以下为中国人民银行8月10日发布的2012年7月金融统计数据报告)

一、当月社会融资规模为1.04万亿元

初步统计，2012年1-7月社会融资规模为8.82万亿元，比上年同期多5143亿元。7月份社会融资规模为1.04万亿元，比上年同期多5023亿元。其中，人民币贷款增加5401亿元，同比多增485亿元；外币贷款折合人民币增加73亿元，同比多增64亿元；委托贷款增加1279亿元，同比多增47亿元；信托贷款增加263亿元，同比多增291亿元；未贴现的银行承兑汇票增加222亿元，同比多增1948亿元；企业债券净融资2487亿元，同比多2065亿元；非金融企业境内股票融资316亿元，同比多64亿元。

二、广义货币增长13.9%，狭义货币增长4.6%

7月末，广义货币(M2)余额91.91万亿元,同比增长13.9%，比上月末高0.3个百分点；狭义货币(M1)余额28.31万亿元,同比增长4.6%，比上月末低0.1个百分点；流通中货币(M0)余额4.97万亿元,同比增长10.0%。当月净投放现金421亿元。

三、当月人民币贷款增加5401亿元，外币贷款增加12亿美元

7月末，本外币贷款余额63.88万亿元，同比增长15.9%。人民币贷款余额60.18万亿元，同比增长16.0%，与上月末持平，比上年同期低0.6个百分点。当月人民币贷款增加5401亿元，同比多增485亿元。分部门看，住户贷款增加1840亿元，其中，短期贷款增加660亿元，中长期贷款增加1180亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3558亿元，其中，短期贷款增加954亿元，中长期贷款增加920亿元，票据融资增加1526亿元。1-7月人民币贷款增加5.40万亿元，同比多增7318亿元。7月末外币贷款余额5834亿美元，同比增长16.2%，当月外币贷款增加12亿美元。

四、当月人民币存款减少5006亿元，外币存款增加73亿美元

7月末，本外币存款余额90.42万亿元，同比增长13.6%。人民币存款余额87.81万亿元，同比增长12.6%，比上月末高0.3个百分点，比上年同期低3.7个百分点。当月人民币存款减少5006亿元，同比少减1695亿元。其中，住户存款减少5340亿元，非金融企业存款减少3969亿元，财政性存款增加4274亿元。1-7月人民币存款增加6.88万亿元，同比多增2053亿元。7月末外币存款余额4124亿美元，同比增长66.5%，当月外币存款增加73亿美元。

五、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.78%，质押式债券回购月加权平均利率2.85%

7月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交25.03万亿元，日均成交1.14万亿元，日均成交同比增长30.4%。

7月份,银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.78%，比上月高0.06个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.85%,比上月高0.04个百分点。

六、当月跨境贸易人民币结算业务发生2441亿元，直接投资人民币结算业务发生154亿元

2012年7月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1683亿元、758亿元、12亿元、142亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完)