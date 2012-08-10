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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 14:19 BJT

《汇市简讯》澳元盘初获买盘追捧,在澳央行声明和中国数据出炉后下滑

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* 澳元在亚洲盘初普遍获买盘追捧,欧元/澳元卖盘凸显

* 澳元多头在随后平仓,部分资金流入日圆,欧元/澳元出现空头回补

* 澳元/美元在接近1.0500水准有一些买兴,在接近支撑位1.0450处有更多

* 模型基金在1.0500下方挂有停止单,更多停止单在1.0450下方.(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

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