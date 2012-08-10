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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 14:12 BJT

〔日本股市〕日经指数结束四日连涨收低,但创下2月以来最大周度涨幅

路透东京8月10日电---日本股市日经指数周五下滑,因缺乏新的买入诱因.不过该指数本周仍创下2月以来最大单周涨幅,因为全球出台刺激举措的希望已扶助股市此前连涨四日.

日经指数.N225跌1%至8,891.44点.东证股价指数.TOPX下滑0.7%至746.79点.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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