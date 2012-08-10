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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 14:26 BJT

《汇市简讯》存在与薪酬结算日相关的美元/日圆需求

0600GMT

* 美元/日圆买兴尚可,从78.35左右的一目均衡转换线起挂有买单

* 78.00水准前一线有不少来自日本投资者的买盘

* 77.90下方和77.50-60区域仍有停止单,但存在干预风险

* 78.85前方仍有卖单,此水准上方和79.00处有停止单

* 有来自日本出口商的卖单.(完)

--编译 白云; 审校 王洋

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